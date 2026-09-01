Cote d'Ivoire: Maouloud 2026 - Dr Yamoussa Coulibaly consolide ses liens avec les autorités de Kouto

À l'occasion du Maouloud, le président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-Inter), Dr Yamoussa Coulibaly, a effectué une tournée de courtoisie auprès des autorités administratives et coutumières de Kouto, réaffirmant son attachement à sa région d'origine.

Accompagné de ses collaborateurs, il a successivement rencontré le chef de canton, le représentant des communautés malinké, le préfet du département et le premier adjoint au maire de la commune.

Chez le chef de canton, Dr Yamoussa Coulibaly a évoqué une relation empreinte de respect et de proximité, se présentant comme un « fils » venu saluer son « père ». Un geste salué par l'entourage du chef de canton, qui a mis en avant la constance de leurs relations.

Au domicile de Yaya Dembelé, représentant des communautés malinké, le patron de Chim-Inter a rendu hommage à une figure qu'il considère comme un modèle pour plusieurs générations de cadres de la Bagoué.

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À la préfecture, il s'est informé des dégâts causés par les intempéries ayant endommagé les bâtiments administratifs. Il a saisi l'occasion pour appeler les cadres et les fils du département à contribuer à la réhabilitation des infrastructures publiques. Le préfet Gnamou Pierre Angoran a salué cette démarche et rappelé les actions déjà réalisées par le chef d'entreprise au profit de la préfecture.

La tournée s'est achevée à la mairie de Kouto, où le premier adjoint au maire, Sindou Dembelé, a souligné l'engagement de Dr Yamoussa Coulibaly en faveur du développement local, à travers les projets de Chim-Inter et ses nombreuses actions sociales.

Au cours de ces différentes étapes, Dr Yamoussa Coulibaly a remis le magazine de son entreprise aux autorités visitées. Cette initiative traduit sa volonté de maintenir un dialogue permanent avec les forces vives de Kouto et de contribuer au développement de sa région.