Cote d'Ivoire: Conditionnement neutre des produits du tabac au pays - La société civile fait le point

Au regard de l'application de la mesure relative au conditionnement neutre des produits du tabac en Côte d'Ivoire, entrée en vigueur le 3 août 2026, le Comité/Club Unesco universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies (Clucod) a exprimé sa satisfaction au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. C'était lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 28 août 2026 à son siège, sis à Aboboté.

« Désormais dépouillés de leurs couleurs attrayantes, de leurs logos séduisants et de tout élément commercialement trompeur, les premiers paquets de cigarette standardisés et neutres sont désormais présents sur le marché ivoirien », s'est réjoui Tall Lacina, coordonnateur de l'Ong Clucod.

Pour la société civile, cette mesure confirme le leadership de la Côte d'Ivoire et sa volonté de s'aligner sur les meilleures pratiques de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) pour la lutte antitabac (Cclat).

Poursuivant, il a indiqué qu'après observations et enquêtes menées depuis l'entrée en vigueur du conditionnement neutre des produits du tabac, quatre marques de cigarettes respectent scrupuleusement la réglementation relative au paquet neutre.

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Cependant, la joie de la société civile reste mesurée et sa vigilance, maximale, car elle constate que les autres marques continuent d'inonder les points de vente de paquets non conformes et attrayants. De plus, elle assiste à la découverte de nouvelles marques qui ne respectent pas les exigences relatives au conditionnement standardisé.

Face à ce qui constitue une défiance envers l'État ivoirien, la société civile adresse un avertissement ferme et solennel. « La santé des Ivoiriennes et des Ivoiriens n'est pas à vendre, et nul n'est au-dessus des lois de la République... Le temps de la sensibilisation et des tolérances est révolu. Les manoeuvres dilatoires visant à détourner les Ivoiriens de l'essentiel ou à retarder l'échéance ne seront plus tolérées... », a martelé Tall Lacina.

Saluant le gouvernement, le ministère de la Santé et l'ensemble des institutions impliquées pour l'adoption de cette mesure courageuse, la société civile rappelle qu'une loi n'a de valeur que par la rigueur de son application.

Raison pour laquelle elle demande instamment à l'État, premièrement, d'intensifier les contrôles sur toute la chaîne de distribution (importateurs, grossistes et détaillants) ; ensuite, d'appliquer des sanctions exemplaires (saisies, amendes, retraits d'agrément) contre les contrevenants ; enfin, de procéder au retrait immédiat du marché de tous les paquets non conformes dans les limites du délai de carence.

Pour Tall Lacina et son équipe, la Côte d'Ivoire doit maintenir le cap avec fermeté.