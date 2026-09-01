Congo-Kinshasa: La briqueterie artisanale, moteur de l'économie locale de Boma

La production et la commercialisation des briques cuites font vivre de nombreux jeunes du quartier KM 3, à Boma, dans la province du Kongo-Central. Considéré comme le principal bastion de cette activité dans la ville, ce quartier regroupe plusieurs artisans qui en ont fait leur métier et leur principale source de revenus.

Au-delà des revenus qu'elle génère, cette activité favorise la création d'emplois et offre une alternative au chômage. Par leur travail, leur détermination et leur esprit d'entreprise, ces jeunes contribuent activement au développement économique de la ville.

Sur les sites de production, les briquetiers s'activent chaque jour pour assurer leur subsistance. L'un d'eux, Daniel Nkiama, revient sur l'importance de ce travail pour sa survie et celle de nombreux jeunes du quartier.

« Chaque année, pendant la saison sèche, nous produisons des briques ici. Puisqu'il n'y a pas d'emploi, au lieu d'aller voler, nous gagnons un peu d'argent ici dans notre quartier. »

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L'impact de cette activité se mesure également à travers le parcours de ceux qui l'exercent.

« Ce travail m'aide dans beaucoup de choses. Il m'a permis de payer mes études et de subvenir aux besoins de mon enfant, qui a aujourd'hui deux ans, sans difficulté. Grâce à ce travail, je n'envie personne, car cela ne sert à rien », témoigne Célestin Bilonji.

Malgré ces résultats satisfaisants, les entrepreneurs locaux engagés dans la fabrication de briques souhaitent développer leurs activités. Ils lancent un appel aux autorités afin de bénéficier d'un soutien matériel adéquat pour renforcer leur capacité de production.