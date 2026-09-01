Congo-Kinshasa: Judo - La Ligue de la Tshopo reçoit son premier tatami professionnel après plus de 20 ans d'existence

La Ligue de judo de la Tshopo dispose désormais d'un nouveau tatami professionnel de 14 mètres carrés, qui a été réceptionné dimanche 30 août 2026. Il s'agit d'un don de la Dynamique des jeunes unis de la Tshopo, qui devrait contribuer à la professionnalisation de cette discipline dans la province.

Cette dotation constitue une première après plus de vingt ans d'existence de la Ligue de judo de la Tshopo, issue du démembrement de l'ancienne Province Orientale. Pour Yves Lutumba, président de cette ligue, ce don représente une avancée importante pour le développement du judo dans la province :

« Plusieurs années durant, nous avons organisé les compétitions de judo sur des supports de fortune, notamment avec des morceaux de bois et des bâches. Cette dotation va certainement nous permettre d'organiser plus facilement les compétitions de judo au niveau provincial ».

La Ligue de judo de la Tshopo était également confrontée à une autre difficulté, celle liée à la location de tatamis, poursuit-il. Une contrainte qui avait un impact sur le budget consacré à l'organisation des compétitions de judo, tant au niveau urbain que provincial.