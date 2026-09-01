Congo-Kinshasa: Judo - La Ligue de la Tshopo reçoit son premier tatami professionnel après plus de 20 ans d'existence

31 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Ligue de judo de la Tshopo dispose désormais d'un nouveau tatami professionnel de 14 mètres carrés, qui a été réceptionné dimanche 30 août 2026. Il s'agit d'un don de la Dynamique des jeunes unis de la Tshopo, qui devrait contribuer à la professionnalisation de cette discipline dans la province.

Cette dotation constitue une première après plus de vingt ans d'existence de la Ligue de judo de la Tshopo, issue du démembrement de l'ancienne Province Orientale. Pour Yves Lutumba, président de cette ligue, ce don représente une avancée importante pour le développement du judo dans la province :

« Plusieurs années durant, nous avons organisé les compétitions de judo sur des supports de fortune, notamment avec des morceaux de bois et des bâches. Cette dotation va certainement nous permettre d'organiser plus facilement les compétitions de judo au niveau provincial ».

La Ligue de judo de la Tshopo était également confrontée à une autre difficulté, celle liée à la location de tatamis, poursuit-il. Une contrainte qui avait un impact sur le budget consacré à l'organisation des compétitions de judo, tant au niveau urbain que provincial.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.