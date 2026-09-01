Tunisie: Crise de l'eau minérale - Jusqu'à 90 % des ventes des grandes surfaces concernent l'eau

Les grandes surfaces commerciales assurent actuellement entre 50 % et 70 % de la distribution nationale d'eau minérale conditionnée, contre une part habituelle ne dépassant pas 20 %, dans le cadre d'une opération de distribution intensive destinée à faire face aux difficultés d'approvisionnement, a indiqué mardi le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour.

Intervenant sur Jawhara FM, Baccour a précisé que les grandes surfaces ont pris en charge, en coordination avec les autorités, la mise en oeuvre de cette initiative visant à renforcer l'approvisionnement en eau minérale.

Il a ajouté que l'eau minérale a représenté entre 85 % et 90 % du total des ventes des grandes surfaces durant les quatre premiers jours de l'opération.

Selon le responsable, le stock national régulateur d'eau minérale est épuisé depuis la mi-juillet. L'opération de distribution intensive se poursuivra et sera progressivement étendue à l'ensemble des gouvernorats jusqu'à la fin de la crise, a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Hédi Baccour a indiqué que la majorité des grandes surfaces disposent de groupes électrogènes leur permettant d'assurer la continuité de leurs activités et de préserver les produits alimentaires ainsi que la chaîne du froid lors des coupures d'électricité.

À l'inverse, certains petits commerces sont contraints de fermer temporairement leurs portes en cas de coupure de courant, faute d'espace suffisant pour installer des groupes électrogènes, a-t-il expliqué.