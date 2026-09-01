Tunisie: Nabeul - Une tentative de migration irrégulière déjouée au large d'El Haouaria

1 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Les unités de la garde maritime de Kélibia ont déjoué, lundi 31 août 2026, une tentative de migration irrégulière et interpellé 12 jeunes âgés de 18 à 20 ans, qui tentaient de rejoindre clandestinement les côtes italiennes depuis le littoral de Sidi Daoud, à El Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, les jeunes avaient pris la mer clandestinement depuis les côtes de Soliman en direction de Sidi Daoud, avant d'être interceptés par les agents de la garde maritime après avoir passé environ quatre heures en mer.

Les 12 personnes ont été maintenues à la disposition des enquêteurs dans le cadre de l'enquête, dans l'attente de la décision de la justice à leur sujet.

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