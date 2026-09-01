Tunisie: Pénurie d'eau minérale - Les sources naturelles de plus en plus sollicitées à Jendouba

Les sources naturelles d'eau connaissent, ces dernières semaines, une affluence croissante dans plusieurs zones de la région de Jendouba, dans un contexte marqué par des difficultés d'approvisionnement en eau minérale.

La fréquentation de ces sources concerne aussi bien les habitants des zones urbaines que ceux des régions rurales, mais pour des raisons différentes.

Dans les villes, certains citoyens se tournent de nouveau vers les sources naturelles pour s'approvisionner en eau, en raison des difficultés rencontrées dans l'approvisionnement en eau minérale. Dans les zones rurales, le recours à ces points d'eau répond à des réalités diverses.

Certaines localités disposent de l'eau courante à domicile, mais leurs habitants continuent de privilégier l'eau des sources, qu'ils jugent plus douce et plus agréable à boire. Ils s'y rendent ainsi régulièrement pour s'approvisionner.

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Dans d'autres zones rurales, la situation est plus contraignante, en raison de l'absence de réseaux d'eau potable. Les habitants sont alors contraints de parcourir quotidiennement plusieurs kilomètres pour se rendre aux sources et assurer leurs besoins essentiels en eau, une tâche particulièrement éprouvante durant la période estivale, selon le témoignage d'une habitante recueilli par la correspondante de Diwan FM à Jendouba.

Les sources naturelles constituent ainsi, pour une partie des habitants de Jendouba, à la fois une préférence et une nécessité. Leur fréquentation s'inscrit désormais dans le quotidien de nombreuses familles de la région, notamment dans les zones qui ne bénéficient pas d'un approvisionnement régulier en eau potable.