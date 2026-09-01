Tunisie: Siliana - Plusieurs familles évacuées après l'extension de l'incendie de Djebel Bargou

Les vents forts ont favorisé, lundi soir, l'extension de l'incendie de Djebel Boulmane dans la zone de Mezata, jusqu'à atteindre la région de Aïn Boussaâdia, relevant de la délégation de Bargou dans le gouvernorat de Siliana, à la frontière du gouvernorat de Kairouan, a indiqué le commissaire régional au développement agricole de Siliana, Jamel Ferchichi.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Ferchichi a souligné que plusieurs familles de la région de Aïn Boussaâdia ont été évacuées et déplacées à bord de bus de la Société régionale de transport de Siliana, puis logées dans un centre de stage et de vacances de la région afin de garantir leur sécurité, précisant qu'aucun dégât humain n'a été enregistré.

Le responsable a qualifié l'incendie déclaré au Djebel Bargou de « critique », faisant remarquer que la situation nécessite plus de surveillance et de vigilance.

Dans le même contexte, il a souligné que deux avions militaires sont intervenus aujourd'hui à plusieurs reprises pour éteindre les foyers d'incendie difficiles d'accès par voie terrestre, renforcés par des camions d'extinction relevant des services des forêts et de la Protection civile, en provenance des gouvernorats de Zaghouan, Kairouan et du Kef

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Ferchichi a indiqué que tous les membres de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours sont mobilisés sur place depuis plus de trois jours pour maîtriser l'incendie, tandis que les équipes sur le terrain, notamment les agents des forêts, les unités de la Protection civile, les services de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, ainsi que des habitants de Bargou et des bénévoles, poursuivent les opérations d'extinction.

Dix familles du douar El Gouasmia, jouxtant la montagne, ont été évacuées dimanche et relogées dans l'un des établissements éducatifs de la ville de Bargou.

Dimanche soir, 18 personnes victimes de crises de panique en raison de la reprise du feu ont été transférées à l'hôpital local de Bargou.