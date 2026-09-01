Tunisie: Tempête sur l'eau minérale - 700 000 litres saisis et de forte tension sur les prix

1 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La crise de l'eau minérale embouteillée s'intensifie en Tunisie. Le bilan dressé ce mardi 1er septembre 2026 par Samir Khalfaoui, directeur des Recherches Economiques au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, est sans appel : 750 infractions ont été relevées dans le secteur au cours du mois d'août, dont 357 directement liées à la spéculation, au stockage illégal et à la hausse abusive des prix. Au total, plus de 700 000 litres d'eau ont été saisis par les brigades de contrôle.

Intervenant dans l'émission « Yoom Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, le responsable a expliqué que ces dérives sont le résultat direct d'un marché déstabilisé par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Il a profité de cette tribune radiophonique pour inciter les citoyens à dénoncer les abus via le numéro vert (80 10 01 91), assurant que les plaintes sont traitées en priorité et transmises immédiatement aux directions régionales.

Une consommation multipliée par quatre en juillet

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Revenant sur l'origine des tensions, Khalfaoui a précisé que la hausse spectaculaire du thermostat dès le début du mois de juillet, conjuguée aux coupures d'eau potable et aux pannes d'électricité à répétition, a fortement freiné la production de certaines usines tout en asséchant les réserves disponibles. En l'espace d'un mois, la consommation quotidienne a quadruplé, créant une fracture béante entre le rythme d'embouteillage et les besoins des ménages.

Un plan d'urgence pour réapprovisionner les étals

Face à la pénurie, le ministère a lancé à la fin de la semaine dernière un plan d'action d'urgence pour intensifier le ravitaillement du marché, notamment à travers les grandes surfaces. À titre d'exemple, une seule enseigne majeure a reçu 1,2 million de bouteilles en l'espace de trois jours.

Le directeur des recherches économiques s'est voulu rassurant : le rythme normal de fabrication reprend progressivement dans les quelque 30 unités de conditionnement du pays pour couvrir l'ensemble des besoins. Tout en appelant à la responsabilité des consommateurs pour éviter les achats de précaution et le surstockage, il a affirmé que la situation devrait se stabiliser dans les prochains jours avec l'amélioration des conditions météorologiques.

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