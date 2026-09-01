Tunisie: Kairouan - Une centaine de familles évacuées face à la propagation de l'incendie

1 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Quelques 100 familles ont été évacuées, lundi soir, du Djebel Ghitoun à Ksar Lemsa, dans la délégation d'Oueslatia (gouvernorat de Kairouan), à la suite de la propagation de l'incendie déclaré ce soir au jebel Bargou (gouvernorat de Siliana), a déclaré Nabil Hamdi, député de l'Assemblée des représentants du peuple pour la circonscription de Sbikha-Oueslatia-Aïn Djeloula.

Hamdi a expliqué, dans une déclaration à l'agence TAP, que le périmètre de l'incendie s'étendait vers 22 heures en raison de vents forts et de l'approche des flammes des zones résidentielles de la localité d'Echerfa. Cela a conduit la commission locale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours d'Oueslatia, sous la supervision du délégué de la région, à prendre la décision d'évacuer les familles pour assurer leur sécurité.

Il a confirmé que l'hébergement des familles a été assuré au collège de Ksar Lemsa, en attendant la maîtrise de l'incendie et l'évaluation de la situation pour permettre le retour des habitants chez eux dans des conditions sûres.

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Il a ajouté que la région connaît actuellement une situation d'alerte et de mobilisation pour faire face à la propagation de l'incendie et la limiter, afin de protéger les zones résidentielles et les citoyens.

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