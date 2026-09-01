Burkina Faso: Signature de conventions - Le CSC autorise deux web rnédias panafricains

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a procédé, ce lundi 31 août 2026, à la signature de deux conventions d'autorisation de service de web télévision et de web radio avec la société Pan-African News Networks Global (PANNG), représentée par la présidente de l'African Diaspora Development Institute, Dr Arikana Chiedzo Chihombori. La cérémonie a été présidée par le Vice-président du CSC, Issa Laknapin Alexandre Zou.

Cette signature fait suite à une audience tenue le 6 mars 2026 au cours de laquelle les Afro-descendants avaient présenté leur projet au président du CSC et sollicité des fréquences pour la création d'une télévision et d'une radio. En raison de l'indisponibilité immédiate de fréquences et de la complexité liée à la gestion de médias audiovisuels panafricains, le projet a été réorienté vers la création de web médias. Après examen du dossier dûment déposé, le Collège des conseillers a donné un avis favorable.

Par cet acte, le CSC autorise la société Pan-African News Networks Global (PANNG) à fournir des services de communication audiovisuelle destinés au public à travers la web télévision « PANAFRICAN NEWS NETWORKS TV » et la web radio « PANAFRICAN NEWS NETWORKS RADIO », accessibles respectivement à partir des sites www.panng.bf/tv et www.panng.bf/radio.

Prenant la parole, Dr Arikana Chiedzo Chihombori a salué cette étape, estimant qu'il est temps pour les Africains de « raconter leur propre histoire ». Cette vision s'inscrit, selon elle, dans la dynamique de la Révolution progressiste et populaire (RPP), notamment à travers la volonté de rompre avec l'impérialisme culturel et de promouvoir une décolonisation mentale et médiatique. Elle a plaidé pour des médias capables de traiter les problématiques africaines comme des enjeux communs et de contribuer à porter davantage la voix du continent.

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Le Vice-président du CSC, Issa Laknapin Alexandre Zou, s'est félicité de la concrétisation du projet. Il a souligné sa portée pour la connaissance et la valorisation de l'histoire africaine et estimé que cette initiative pourrait contribuer à « restaurer l'intégrité des Africains, l'intégrité humaine », au bénéfice des générations futures.

À travers ces conventions, le CSC et les promoteurs du projet entendent contribuer au développement d'un espace médiatique consacré à l'histoire, aux réalités et aux enjeux communs de l'Afrique.