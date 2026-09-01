Afrique: Marché français - Le pays s'installe sur le podium des destinations les plus vendues

Les ventes de séjours réalisées par les agences de voyages françaises ont enregistré une hausse de 7,3 % en août 2026 par rapport à août 2025, marquant un rebond après plusieurs mois de ralentissement. Dans ce contexte, la Tunisie s'est classée troisième destination la plus vendue par les voyagistes français, avec une progression de 6,8 % de la valeur des réservations sur un an, selon le baromètre Orchestra pour L'Écho touristique.

La Tunisie arrive derrière la France métropolitaine, qui occupe la première place du classement avec une hausse de 2,7 % des ventes, et l'Espagne, deuxième avec une progression de 12,1 %. Le panier moyen pour la Tunisie a, pour sa part, progressé de 0,7 % par rapport à août 2025.

La Tunisie devance la Grèce et le Maroc

Cette performance permet à la destination tunisienne de devancer plusieurs de ses concurrentes directes sur le marché français. La Grèce se classe quatrième, avec une progression de 6 % des ventes, tandis que le Maroc arrive en cinquième position avec +3,8 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'écart est encore plus marqué avec certaines destinations concurrentes. Les ventes de voyages vers la Turquie ont reculé de 19,4 % sur un an, contre une baisse de 8,3 % pour le Mexique et de 5,8 % pour le Cap-Vert.

La Tunisie affiche ainsi une progression proche de celle enregistrée par l'ensemble du marché, les ventes toutes destinations confondues ayant augmenté de 7,3 % en août.

17 destinations sur 20 en hausse

Le rebond observé en août concerne une large majorité des destinations suivies par le baromètre. Dix-sept des 20 destinations du classement affichent une progression de leurs ventes par rapport à août 2025.

L'Égypte enregistre notamment une forte reprise, avec une hausse de 22,2 %, tandis que l'Italie progresse de 12,1 % et la Thaïlande de 20 %. Le Vietnam affiche également une hausse de 14,8 %.

La Tanzanie signe l'une des plus fortes progressions du classement, avec +58,6 %, même si cette évolution doit être relativisée compte tenu de la forte baisse enregistrée par la destination en août 2025.

À l'inverse, la Turquie, le Mexique et le Cap-Vert figurent parmi les trois destinations du Top 20 dont les ventes sont en recul.

Dans nos archives Mégaprojets et gouvernance : La Tunisie veut accélérer sa transformationUne reprise portée par les réservations pour l'automne et l'hiver

Selon L'Écho touristique, le rebond du mois d'août intervient après trois mois difficiles. Les ventes avaient progressé de 2,3 % en juin, avant de reculer de 1 % en juillet, dans un contexte marqué notamment par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

La hausse enregistrée en août doit toutefois être interprétée avec prudence : les prises de commandes concernent majoritairement des voyages programmés pour l'automne et l'hiver, et émanent de clients disposant de budgets moins contraints que ceux des vacanciers de la saison estivale.

Le baromètre Orchestra est établi à partir des ventes réalisées par les voyagistes dans les agences de voyages physiques et en ligne en France. Les données d'août 2026 sont arrêtées au 27 août, avec une comparaison aux ventes enregistrées à la même date en 2025.