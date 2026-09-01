Afrique: Tunisie-Allemagne - Johann Wadephul rencontre la lauréate du bac 2026 Yasmine Yaakoubi

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a rencontré lundi à Tunis Yasmine Yaakoubi, une jeune Tunisienne de 18 ans ayant obtenu cette année le meilleur résultat au baccalauréat dans son pays, lors de sa visite au hub numérique The Dot, rapporte l'agence allemande dpa-AFX.

Yasmine Yaakoubi bénéficie d'une bourse pour poursuivre ses études en Allemagne. Elle doit dans un premier temps se rendre à Heidelberg pour y apprendre l'allemand, avant de poursuivre des études d'ingénierie à Munich, selon la même source.

Une photographie diffusée par DPA/Picture Alliance confirme par ailleurs que Johann Wadephul a remis à la jeune Tunisienne une bourse gouvernementale du Service allemand d'échanges universitaires (DAAD) au cours de leur rencontre à The Dot.

La visite de Johann Wadephul en Tunisie intervient dans le cadre d'une tournée qui doit également le conduire en Algérie. À Tunis, le ministre allemand a notamment rencontré des représentants de startups tunisiennes au hub The Dot, où les échanges ont porté sur l'innovation et les perspectives de coopération.

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Selon le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, cette visite vise notamment à approfondir les relations bilatérales, avec des discussions consacrées aux questions économiques, aux investissements, aux échanges scientifiques ainsi qu'aux énergies renouvelables.

Les relations tuniso-allemandes sont également marquées cette année par le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.