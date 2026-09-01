Tunisie: Au pays - Le TMM passe à 7% en août 2026

Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) a légèrement augmenté à 7%, au cours du mois d'août 2026, contre 6,99%, durant la période allant du février à juillet 2026, d'après des données statistiques, publiées lundi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, le TMM a enregistré une baisse, passant de 8%, en août 2023, à 7,99% en août 2024, avant de régresser à 7,5% en août 2025, pour s'établir à 7%, actuellement.

L'évolution du TMM est fortement tributaire de l'évolution du taux directeur fixé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).