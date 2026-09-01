Afrique: Fret aérien - TAV Tunisie décroche la certification européenne RA3 pour l'aéroport d'Enfidha-Hammamet

TAV Tunisie annonce avoir obtenu avec succès la certification RA3 (Regulated Agent Third Country), la validation de sûreté de l'Union européenne pour les entreprises de fret situées hors UE qui manipulent du fret aérien destiné à l'Europe.

Cette certification, valable jusqu'au 29 juillet 2029, atteste que TAV Tunisie répond pleinement aux normes de sûreté requises pour l'acheminement de marchandises à destination des pays de l'Union européenne. Elle couvre les activités d'agent de manutention (Handling Agent) et de stockage (Storage) assurées par la plateforme cargo de l'aéroport d'Enfidha-Hammamet.

Cette validation constitue une étape majeure dans la stratégie de développement du fret aérien portée par TAV Tunisie. Elle permet de fluidifier et de sécuriser les flux de marchandises entre la Tunisie et l'Europe, en garantissant aux opérateurs logistiques et aux compagnies aériennes partenaires un cadre conforme aux plus hauts standards internationaux de sûreté.

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Concrètement, la certification RA3 permet à TAV Tunisie d'être reconnue par les autorités européennes comme agent réglementé apte à sécuriser le fret aérien dès son origine, sans nécessiter de contrôles de sûreté supplémentaires à son arrivée sur le territoire de l'Union européenne. Ce statut simplifie considérablement les procédures pour les compagnies aériennes et les opérateurs logistiques qui acheminent des marchandises entre la Tunisie et les pays de l'Union Européenne, réduisant les délais de traitement et renforçant la fiabilité de la chaîne logistique.

Dans nos archives UE /Tunisie : Décaissement imminent de 54 millions d'eurosCette reconnaissance s'inscrit dans la continuité de la dynamique de relance du terminal cargo de l'Aéroport d'Enfidha-Hammamet, engagée par TAV Tunisie afin de faire du fret aérien un véritable levier de croissance et de diversification pour la plateforme aéroportuaire. Elle vient consolider les partenariats noués avec des compagnies aériennes et des opérateurs logistiques internationaux, en leur offrant un environnement opérationnel conforme aux exigences les plus strictes en matière de sûreté.

Grâce à cette certification, l'Aéroport d'Enfidha-Hammamet renforce son positionnement en tant que hub cargo régional de référence, capable d'accompagner durablement les entreprises tunisiennes dans leurs échanges commerciaux avec les marchés européens, tout en s'ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de développement à l'international.

À la suite de l'obtention de cette certification RA3, trois compagnies aériennes ont d'ores et déjà obtenu leur statut ACC3 leur permettant d'opérer des vols cargo à destination de l'Europe depuis l'Aéroport International Enfidha-Hammamet : Cargo Wings Express (CWE), compagnie aérienne tunisienne, ainsi que SprintAir Cargo Sp. z o.o. (SAR) et Sprint Air (SRN), compagnies aériennes polonaises.

D'autres compagnies aériennes sont actuellement en cours de validation ACC3, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opérations cargo et au renforcement progressif de l'activité fret sur la plateforme d'Enfidha-Hammamet.

À cette occasion, Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, a déclaré « L'obtention de la certification RA3 est une reconnaissance importante du travail accompli par nos équipes pour porter nos standards de sûreté au niveau des exigences européennes les plus élevées. Elle traduit notre volonté de faire de l'Aéroport d'Enfidha-Hammamet une plateforme cargo fiable, compétitive et pleinement intégrée aux flux commerciaux entre la Tunisie et l'Europe. Cette validation renforce la confiance de nos partenaires aériens et logistiques et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du fret aérien tunisien. »

À travers l'obtention de la certification RA3, TAV Tunisie confirme son engagement en faveur d'un fret aérien sûr, compétitif et tourné vers l'international, au service du développement économique de la région et du pays.