Tunisie: Nabeul - La vague de chaleur et coupures d'électricité déciment les élevages volaillers à El Haouaria

Dans la localité de Boukrim, située dans la délégation d'El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), les aviculteurs traversent une crise majeure. La combinaison des coupures de courant répétées et des fortes chaleurs a provoqué une hécatombe au sein des élevages ces derniers jours.

S'exprimant ce lundi auprès de l'agence TAP, plusieurs agriculteurs et éleveurs ont exprimé leur exaspération face à une situation qui menace directement la pérennité de leur activité. Confrontés à des pertes financières sans précédent, ils appellent à une intervention d'urgence des autorités afin d'apporter des solutions structurelles à cette crise.

Dans nos archives Voyage d'affaires en Corée du Sud : La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne invite les entreprises tunisiennes à rejoindre la mission économiqueSelon Slim Bouhouch, un éleveur de la région, le recours permanent aux groupes électrogènes est devenu inévitable pour pallier les défaillances du réseau. Ces interruptions brutales perturbent l'éclairage, le chauffage et la ventilation des bâtiments, détériorant le climat sanitaire des élevages et favorisant la propagation de pathologies mortelles chez les volailles.

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Malgré des démarches répétées auprès des services concernés pour signaler des coupures ayant parfois dépassé les huit heures d'affilée, les démarches sont restées sans réponse efficace. Outre l'élevage, l'absence d'électricité paralyse également les puits d'irrigation, frappant de plein fouet l'ensemble du secteur agricole local.

Le désarroi est tout aussi vif chez Mohamed Hazzaz, un autre agriculteur de la zone, qui confie être au bord de l'abandon face à l'ampleur des dégâts. Les coupures inopinées et récurrentes ont fini par endommager les groupes électrogènes de secours, rendant impossible tout maintien des conditions d'élevage lors des pannes prolongées. Sans régulation thermique adaptée et face aux forts écarts de température dans les poulaillers, la mortalité s'est envolée. L'éleveur déplore l'incapacité des autorités compétentes à endiguer cette crise qui perdure encore ce lundi matin.