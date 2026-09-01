Tunisie: Bargou - 35 personnes évacuées face à la propagation des incendies

31 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Trente-cinq personnes ont été évacuées de la région de Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, après que les incendies se sont rapprochés des zones résidentielles, a indiqué le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi relevant de la direction des opérations de l'Office national de la Protection civile.

Intervenant ce lundi 31 août 2026 sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a précisé que les personnes évacuées ont été transférées au collège de Bargou, afin de les mettre à l'abri.

Les incendies ont par ailleurs causé des dégâts à deux habitations, selon la même source. Les unités de la Protection civile sont intervenues pour contenir les flammes et empêcher leur propagation aux zones environnantes.

Les incendies se sont déclarés le 27 août et avaient été maîtrisés à hauteur de 90 %, a expliqué Khalil Mechri. Toutefois, les vents forts enregistrés dans la région ont favorisé leur reprise et leur propagation vers des zones accidentées et difficiles d'accès.

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Dans nos archives Drame à Medjez el-Bab : un berger retrouvé noyé après trois jours de recherchesDes moyens de l'Armée de l'air ont été mobilisés pour appuyer les opérations d'extinction, a-t-il ajouté.

Concernant les causes de ces incendies, qui ont touché plusieurs régions du Nord-Ouest, le responsable a indiqué que les services compétents poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances de leur déclenchement.

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