Tunisie: Cancer - Plus de 70 % des cas peuvent être traités, selon un spécialiste tunisien

31 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Plus de 70 % des cas de cancer, tous types confondus, peuvent être traités, quel que soit le stade auquel la maladie est diagnostiquée, a indiqué le professeur en chirurgie oncologique à l'Institut Salah-Azaïz de Tunis, Hatem Bouziane.

Intervenant ce lundi sur les ondes de la Radio nationale, le spécialiste a précisé que le taux de guérison atteint 100 % lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade précoce.

Le professeur Bouziane a toutefois souligné le coût très élevé des traitements anticancéreux, notamment en raison de la hausse continue des prix des médicaments. À titre d'exemple, il a indiqué que la prise en charge d'un seul patient atteint d'un cancer du poumon peut atteindre 250.000 dinars par an.

Le spécialiste a par ailleurs fait état d'une augmentation du nombre de cas de cancers du poumon et de la vessie, soulignant que le tabagisme constitue l'un des principaux facteurs de risque de ces deux types de cancer.

Il a également rappelé le lancement, à l'Institut Salah-Azaïz, de consultations d'aide au sevrage tabagique destinées aux agents de l'établissement et aux patients. Ce dispositif devrait être généralisé ultérieurement.

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