Tunisie: Expatriés - Khaoui buteur

Lors de la 4e journée de Ligue 2, le Red Star s'est incliné face à Reims (1-4). L'ancien international tunisien, Saifeddine Khaoui, était titulaire et a joué jusqu'à la 63e minute avant d'être remplacé. Il a réalisé une bonne prestation, inscrivant l'unique but de son équipe et suscité des appréciations positives au niveau des statistiques individuelles, ce qui a fait de lui le meilleur joueur de son équipe.

Gharbi victorieux

Lors de la 3e journée de la deuxième division espagnole, Leganés s'est imposé 1-0 face à Eldense dans les dernières minutes du match. Ismail Gharbi était titulaire et a réalisé une bonne prestation, se créant plusieurs occasions.

Sliti en verve

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Lors de la quatrième journée de l'Eredivisie néerlandaise, Excelsior s'est imposé face au Sparta Rotterdam 2-1. Aymen Sliti était titulaire et a été remplacé à la 59e minute. Il a réalisé une bonne prestation, inscrivant le premier but de son équipe et obtenant un rendement satisfaisant, ce qui le place au deuxième rang des meilleurs joueurs de son équipe.

Défaite pour Mejbri

Lors de la 3e journée du Championship, Burnley s'est incliné face à Norwich City (1-4). Hannibal Mejbri était titulaire et a été remplacé à la 82e minute. Sa performance a été jugée satisfaisante.

Pour Anis Ben Slimane, il était remplaçant pour Norwich City et est entré en jeu à la 62e minute. Il a reçu un carton jaune et sa performance a été assez moyenne.

Laâyouni d'entrée

Le longiligne attaquant Amor Laâyouni, qui a rejoint les Chypriotes de l'AEK Larnaca, s'est imposé 3-1 quittant ses camarades à l'heure de jeu à 2-0. Une semaine après son doublé en amical face à Omonia, Laayouni s'impose à Chypre.

25 minutes pour Skhiri

Le retour d'Elyes Skhiri à Cologne lui a permis de s'imposer d'entrée en Bundesliga face à Hoffenheim 3-2. Entré à la 65ème minute avec la maison du bouc, le milieu de terrain défensif a participé à la remontée du score 3-2 en Bundesliga, après la qualification en Coupe d'Allemagne.