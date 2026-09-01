Afrique: Niger, après une mutinerie déjouée - Le contrôle de la base aérienne 101 a repris

Le calme est revenu, hier, à Niamey, après que l'armée et ses alliés russes, les paramilitaires d'Africa Corps, ont repris le contrôle face à des mutins qui avaient notamment tenté de pénétrer dans les locaux de la présidence.

Le Niger a annoncé hier avoir repris le contrôle d'une importante base aérienne militaire située à Niamey, la capitale, après des affrontements avec des militants survenus samedi.

La tentative de coup d'État, menée par de jeunes officiers, aurait été mise en échec samedi dans la soirée par la junte, avec l'aide des Russes d'Africa Corps. Le calme est revenu, hier, à Niamey, après que l'armée et ses alliés russes, les paramilitaires d'Africa Corps, ont repris le contrôle face à des mutins qui avaient notamment tenté de pénétrer dans les locaux de la présidence.

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Le ministère nigérien de la Défense nationale a annoncé samedi avoir déjoué une tentative de mutinerie impliquant un groupe de soldats au sein de la base 101 à Niamey, capitale du Niger. Selon un communiqué publié par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), un groupe de soldats «en rupture avec la discipline et le règlement militaire» ont tenté de séquestrer plusieurs de leurs camarades au sein de la base.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des tirs ont également été signalés sur plusieurs sites sensibles de la capitale, sur fond d'informations faisant état d'une attaque contre le palais présidentiel.

Reuters a cité une source sécuritaire selon laquelle « des terroristes ont attaqué l'aéroport et tenté de franchir le périmètre de sécurité autour du siège de la présidence », tandis qu'un témoin a fait état de tirs nourris et continus aux abords du palais présidentiel.

La diffusion de la télévision nationale Télé Sahel avait été interrompue pendant un peu plus d'une heure, à partir de 9 heures, heure locale, avant de reprendre vers 10 h 10, selon l'AFP.

Bana Wagana Ibrahim, membre du Conseil consultatif du Niger, a publié samedi un communiqué déclarant : «Au vu des événements en cours, restons calmes et évitons de partager des informations non vérifiées ». Le communiqué ajoutait : «Nos forces de défense et de sécurité ont été mobilisées pour la défense de la patrie».

Il avait auparavant condamné ce qu'il a qualifié de «nouvelle attaque lâche» contre la base aérienne militaire 101, tout en assurant que la situation était «sous contrôle». Il a écrit dans un message sur les réseaux sociaux : «Une fois de plus, nos forces de défense et de sécurité ont relevé le défi».

Dans nos archives Révélation de troubles pulmonaires invisibles chez les enfants après la COVID-19 grâce à une technologie avancéeParallèlement, une source sécuritaire a indiqué à l'agence de presse AFP que la garde présidentielle du Niger avait repoussé des «insurgés issus des forces armées» qui avaient tenté, samedi, de pénétrer dans le palais présidentiel à Niamey.

D'après le ministère nigérien de la Défense nationale , dirigé par le général Salifou Modi, la réaction rapide des Forces de défense et de sécurité (FDS) a permis de circonscrire le mouvement et de reprendre progressivement le contrôle des zones concernées.

Les autorités nigériennes ont appelé la population au calme, tout en poursuivant normalement ses activités.

La base 101 de l'armée de l'air, située dans le complexe de l'aéroport international abrite notamment le quartier général des partenaires russes de Niamey, Africa Corps. Elle abrite des avions et des drones militaires, ainsi que l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe aujourd'hui le Niger, le Mali et le Burkina Faso.