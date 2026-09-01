Afrique: Le chanteur et pasteur Carlyto Lassa est décédé à 65 ans aux États-Unis

Le chanteur et pasteur congolais Carlyto Lassa est décédé lundi 31 août 2026 aux États-Unis, à l'âge de 65 ans. L'annonce a été faite par le chanteur Aimé Nkanu sur sa page Facebook, rapporte l'Agence congolaise de presse (ACP).

« C'est avec une profonde douleur et une grande consternation que nous confirmons le décès de notre ami et frère, le Pasteur Carlytho LASSA », a écrit Aimé Nkanu, saluant la mémoire d'un « homme de foi, un serviteur de Dieu » dont la carrière et le ministère ont marqué de nombreuses personnes.

Une carrière dans la rumba congolaise

Né le 15 janvier 1961 dans l'actuelle province du Kongo-Central, Charles Ndombasi Lassa, connu sous le nom de Carlyto Lassa, grandit notamment à Kinshasa. Il s'intéresse à la musique dès son adolescence et exerce d'abord comme tailleur à Matadi.

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Il se fait connaître dans les années 1980 grâce à sa voix et évolue notamment dans l'univers du TP OK Jazz, où il est associé aux travaux de Lutumba Simaro et de Papa Noël Nedulé. La chanson « Maya », composée par Lutumba Simaro, contribue à sa notoriété.

En 1986, Carlyto Lassa rejoint Choc Stars, l'un des orchestres importants de la musique congolaise de l'époque. Il y côtoie notamment Bozi Boziana, Debaba, Defao, Djuna Djanana et Roxy Tshimpaka.

Dans les années 1990, il s'installe en France et poursuit sa carrière musicale. En 1996, il sort notamment l'album Africa na Moto, qui comprend le titre « Makolo ya Masiya ».

De la rumba au gospel

Au début des années 2000, Carlyto Lassa opère un tournant dans sa carrière après sa conversion au christianisme. Il se consacre progressivement au gospel, au chant religieux et au ministère pastoral.

Il publie notamment l'album La Reconnaissance en 2001 et poursuit des collaborations avec plusieurs artistes chrétiens congolais.

Une disparition aux États-Unis

Carlyto Lassa s'est éteint le 31 août 2026 à Cincinnati, aux États-Unis, à l'âge de 65 ans. Il se trouvait dans le pays dans le cadre d'une campagne d'évangélisation organisée les 29 et 30 août.

Les circonstances exactes de son décès ne sont pas précisées de manière concordante dans les informations disponibles.

Carlyto Lassa laisse derrière lui un parcours marqué par deux grandes étapes : la rumba congolaise, puis le gospel et le ministère pastoral.