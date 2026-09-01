Afrique: Félix Tshisekedi entame une visite de travail en Israël

Le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi 31 août en Israël, à l'invitation de son homologue israélien Isaac Herzog, pour une visite de travail consacrée au renforcement des relations entre Kinshasa et Tel-Aviv.

Au cours de son séjour, Félix Tshisekedi doit s'entretenir à Jérusalem avec le président Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon une dépêche de la Présidence.

Les discussions porteront notamment sur la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les hautes technologies. Ces secteurs sont présentés comme des domaines prioritaires pour le développement et la souveraineté de la RDC.

Cette visite constitue le deuxième déplacement officiel de Félix Tshisekedi en Israël, après celui effectué en 2021. Elle intervient dans un contexte de rapprochement entre Kinshasa et Tel-Aviv.

Cette dynamique avait notamment été marquée par la visite du président israélien Isaac Herzog en RDC, le 11 novembre 2025. Les deux pays cherchent depuis à renforcer leurs relations bilatérales et à élargir leur coopération à plusieurs secteurs, précise la Présidence.