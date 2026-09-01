Congo-Kinshasa: Les élèves reprennent le chemin de l'école ce mardi à travers le pays

Journée exceptionnelle ce mardi 1er septembre 2026 pour les bleus et blancs, qui reprennent le chemin de l'école à travers la RDC, après deux mois de vacances. Cette rentrée de classes 2026-2027 a été confirmée, la veille à Kinshasa, par l'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimboza.

« Le calendrier scolaire nous pousse tous à ouvrir les portes des écoles dès le mardi 1er septembre 2026 à 7 heures du matin. Il faut que toutes les écoles soient ouvertes et les IPP (inspecteurs principaux provinciaux) sont les premiers techniciens des provinces », a déclaré Hubert Kimboza devant les médias.

Il a recommandé aux inspecteurs principaux provinciaux de s'impliquer pleinement afin d'accompagner la réussite des réformes engagées dans ce secteur.

Selon lui, cette année sera une année pleinement de renforcement des capacités des inspecteurs, des enseignants et de tous les agents d'appoints qui travaillent dans des services stratégiques. Il a fait état aussi d'autres formations au courant de l'année.

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Ce haut fonctionnaire de l'État a également annoncé l'installation de cinq nouveaux centres de scannage des items, en vue de la décentralisation du processus de correction de l'Examen d'État :

« Nous avons basculé vers la multiplication des centres de scannage parce que la logique en soi, c'est qu'au seuil de 2028-2029, pour l'année scolaire, que toutes les 26 provinces administratives aient des centres de scannage. Tel que pour 2026-2027, on a ajouté plusieurs endroits qui vont voir des centres de scannage prendre forme ».

L'Inspecteur général à l'Éducation nationale a aussi lancé une mise en garde contre tous les responsables scolaires qui exigent des frais non autorisés ou qui s'illustrent par des pratiques véreuses, telles que la vente de fournitures scolaires au sein des établissements.