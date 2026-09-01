Madagascar: Rencontre spirituelle - Zavamaneno Rodobe réunit une centaine de musiciens et de chanteurs

Zavamaneno Rodobe a réuni, dimanche, une centaine de musiciens et de chanteurs autour des cantiques et de la louange, dans la tradition de l'Église réformée.

Une célébration musicale collective. Organisé par l'association des musiciens de la FJKM Tsarafara, Zavamaneno Rodobe se distingue d'un concert ou d'un spectacle classique par son concept de worship, qui fait de chaque participant un acteur à part entière de la célébration. Environ 150 personnes ont pris part à cette rencontre, dont une soixantaine de musiciens.

Orgue, violon, flûte, guitares, saxophone, trompette et clarinette ont accompagné les chants. Des participants venus de différents horizons ont également répondu à l'appel, certains n'ayant encore jamais joué ensemble auparavant au sein de la FJKM.

Selon Rijaniaina Tantely Rakotoarivelo, président de l'association, « le concept vise à sortir des habitudes en accordant une place importante au chant et à la louange selon la tradition réformée, tout en valorisant les cantiques de la FFPM ». Le rendez-vous propose également un voyage musical à travers l'histoire des hymnes et l'hymnologie.

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Des musiciens et des chanteurs des églises d'Analakely et d'Ambohimamory, ainsi que du Synode régional d'Iarivo Avaradrano, ont participé à cette édition. Huit chants ont été interprétés collectivement, accompagnés d'explications sur leur histoire.

Le répertoire a notamment rendu hommage à Fanny Crosby, auteure de nombreux cantiques en anglais, dont « To God Be the Glory », avant de faire place aux hymnes de la FFPM, parmi lesquels « Andriananahary Masina Indrindra », « Maniry Mafy Aho », « Midera ny Anaranao » et « Satrio Vonihanitra ». La rencontre s'est achevée avec « Enganie ka Homba Anao Jesoa ».

Aucune répétition générale n'avait été organisée. Les participants avaient travaillé individuellement les partitions mises à disposition sur Internet avant de se retrouver pour jouer et chanter ensemble.

Plusieurs participants espèrent déjà la tenue d'une deuxième édition afin de poursuivre cette expérience collective autour du chant et de la louange.