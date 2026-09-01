Madagascar: STK - Le Couple Randrianirina à Nosy Be

La clôture du congrès STK à Nosy Be a été marquée, dimanche matin, par une grande procession à travers la ville, partie d'Ambatoloaka pour rejoindre le stade de Dar-es-Salam.

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, et son épouse ont honoré de leur présence la clôture du grand rassemblement des jeunes de la FJKM à Nosy Be.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison, également membre du STK de la FJKM, l'a accompagné, aux côtés de plusieurs personnalités politiques. Les autorités locales de Nosy Be étaient également présentes.

Le président de la République a réaffirmé son soutien aux initiatives en faveur de la jeunesse et adressé un message aux milliers de jeunes chrétiens de la FJKM.

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« Vous êtes l'avenir des familles et des foyers, de l'Église et de la nation. Le pays a besoin de jeunes pleins de sagesse et, surtout, remplis d'amour. Porter notre croix ne signifie pas porter celle du Christ, mais consentir aux efforts nécessaires pour éradiquer les maux qui nous sont familiers. Je ne fais aucune exception dans la lutte contre la corruption. Si vous êtes corrompus, éloignez-vous », a déclaré le colonel.

Face aux difficultés rencontrées par les participants lors du transport maritime, le Président a accordé une contribution de 10 millions d'ariary pour le passage des véhicules vers le port d'Ankify.

Le comité d'organisation de Nosy Be a également reçu une aide de 10 millions d'ariary, ainsi qu'une enveloppe de 20 millions d'ariary destinée à la réalisation des projets des jeunes STK.

Le 26 août, une réunion spéciale s'est tenue sous la présidence du préfet de Nosy Be, en présence de représentants de l'APMF et des armateurs, afin d'organiser le trafic des passagers et des véhicules entre Nosy Be et Ankify, ainsi que le retour des jeunes à partir de samedi.

Selon le directeur régional de l'APMF à Nosy Be, seuls les grands navires équipés pour la navigation de nuit sont autorisés à effectuer la traversée après 17 h. Chaque bateau ne peut effectuer que trois allers-retours par jour.

Les mesures de sécurité doivent être strictement respectées, notamment en ce qui concerne le poids des embarcations, le nombre de passagers ainsi que la gestion de la fatigue des pilotes et des membres d'équipage.