Madagascar: RN4 - Pont Berivotra - Une déviation ouverte aux véhicules légers au pk 520+010

Ouf de soulagement pour les usagers de la RN4. Les travaux de montage du pont modulaire métallique de type Bailey au PK 520+010 sur la RN4, pont de Berivotra, dans le fokontany de Berivotra, commune rurale d'Antanambao Andranolava, district de Marovoay, prévus se dérouler dimanche 30 août dernier à 7 h du matin jusqu'au lundi 31 août à 19 h, ont été finalement suspendus.

Le ministère des Travaux publics a changé d'avis. Ils sont reportés à ce jour jusqu'à demain, à 19 h. Au début, il a été décidé que la route serait coupée toute la journée et qu'aucune déviation n'était accessible pendant la durée des travaux. Un effort majeur est déployé pour faciliter la construction du pont.

Hier, le communiqué du ministère a rassuré les usagers que la circulation ne sera pas totalement interrompue pendant les travaux. Une déviation a été mise en place pour les véhicules légers.

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« La déviation mise en place pour faciliter la circulation est ouverte ce lundi. Les travaux de cette déviation, principalement destinée à la circulation dans la région Mahajanga, ont débuté samedi. Par conséquent, les véhicules concernés peuvent emprunter cet itinéraire alternatif pendant toute la durée des tâches. Par ailleurs, les travaux de construction du pont de Berivotra dureront deux jours, mardi 1er et mercredi 2 septembre 2026.

Il est rappelé à tous les usagers de la route de continuer à suivre les instructions sur place et de faire preuve de prudence pendant toute la durée des travaux. De plus, les travaux de construction du pont Mangapaika sont également terminés. L'appui gauche du côté Mahajanga a été relevé », était stipulé sur la toile.