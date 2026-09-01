Sénégal: Décès de Cheikh Macky Ibrahima Niass, l'une des figures de la Fayda Tidjaniya à Médina Baye

Dakar — Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Ibrahima Niass est rappelé à Dieu lundi au Maroc à l'âge de 83 ans des suites d'une maladie, a appris l'APS de sources concordantes.

Né en 1943 à Médina Baye, Cheikh Macky Ibrahima Niass était une figure religieuse très remarquée dans la Hadara de la Fayda Tidjaniya. Il animait plusieurs causeries et prêches sur le Prophète Mouhamad (PSL) avec une intonation vocale qui rappelle celle de son vénéré père.

Après avoir mémorisé le Saint Coran chez son père, il est vite orienté dans les études islamiques. Cheikh Macky Ibrahima Niass est d'abord parti en Mauritanie avant d'intégrer l'université islamique Al Azhar du Caire en Egypte où il obtient son diplôme en 1976.

De retour au Sénégal, un an après le décès de son père Cheikh Ibrahima Niass, il intégra l'Ecole normale supérieure du Sénégal où il obtint son diplôme après deux années de formation.

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Il devient par la suite enseignant de la langue arabe dans plusieurs collèges d'enseignement moyen à Kaolack avant de prendre sa retraite.

Depuis plusieurs années, il se consacre dans la transmission de savoirs. Il était devenu l'une des figures de la Fayda grâce à son rôle d'animateur de plusieurs manifestations religieuses.