Sénégal: Dix-neuf nouveaux cas de diphtérie recensés à Kédougou

Le comité régional de gestion des épidémies (CRGE) de Kédougou (sud-est) a déclaré à l'APS, lundi, avoir recensé 19 nouveaux cas de diphtérie.

D'après le responsable chargé du suivi de l'épidémie de diphtérie au sein du CRGE, Ababacar Mbaye, les nouveaux cas ont été recensés dans les districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata.

Les 19 personnes infectées font partie d'un groupe de 34 sujets contacts placés tous sous traitement prophylactique, a-t-il précisé dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Les nouveaux cas de diphtérie concernent 11 garçons et huit filles, selon M. Mbaye.

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La moyenne d'âge des personnes nouvellement infectées est de cinq ans. La moins âgée d'entre elles a un an, la plus âgée a 20 ans.

Ababacar Mbaye rappelle que la maladie a causé la mort de trois personnes depuis son apparition, fin juillet dernier, dans la région de Kédougou.

Il assure que les sujets ayant eu des contacts avec les cas de diphtérie confirmés sont en train de suivre un traitement préventif, dans des établissements de santé de la région.

Le responsable médical signale que 2 406 enfants - dont l'âge maximal est de cinq ans - à vacciner contre cette maladie ont été dénombrés dans le territoire régional.

Certains d'entre eux n'ont jamais été vaccinés, les autres l'ont été sans toutefois atteindre le nombre de vaccins requis.

Huit cent vingt-trois enfants âgés de moins de cinq ans ont été vaccinés dans la région.

Le personnel médical est activement à la recherche des enfants restant à vacciner, a assuré M. Mbaye.

Les districts sanitaires de Kédougou et de Saraya, comme l'hôpital régional Amath-Dansokho, ont reçu les médicaments nécessaires pour le traitement de la diphtérie, selon le responsable du CRGE.

Les agents de santé de la région ont effectué 187 visites à domicile dans 27 localités de la région de Kédougou, pour le suivi de l'épidémie.

Cent soixante-cinq visites ont été effectuées dans le district sanitaire de Saraya, dans le but de sensibiliser et d'informer les populations, pour les aider à prévenir la diphtérie, a indiqué Ababacar Mbaye.

Cette maladie causée par une bactérie affecte les voies respiratoires. Elle est réputée très contagieuse.