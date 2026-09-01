Afrique: Ligue des champions féminine (zone UFOA-A) - Les Aigles de la Médina en demi-finales

Dakar — Les Aigles de la Médina ont décroché, lundi, leur qualification pour les demi-finales du tour préliminaire de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) de la zone UFOA-A en battant les Determine Girls du Liberia sur le score de 1 but à 0.

Après leur défaite d'entrée contre l'Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) de Bamako (0-1), les championnes sénégalaises se sont relancées lors de cette deuxième journée du groupe A.

Le seul but de la rencontre, inscrit par Aïssatou Fall, a permis aux Aigles de la Médina de s'imposer et de décrocher leur qualification pour le dernier carré.

Dans le groupe A, les Aigles de la Médina sont en compagnie de l'USFAS de Bamako et les Determine Girls du Liberia.

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La zone UFOA-A regroupe six équipes réparties en deux groupes de trois. Le groupe B est composé de Berewuleng FC de Gambie, l'AS Bolonta de Guinée et Mogbwemo Queens de Sierra Leone.

À l'issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B sera opposé au deuxième du groupe A.

La compétition se poursuit jusqu'au 6 septembre, et le vainqueur de la zone UFOA-A se qualifiera pour la Ligue des champions féminine 2026.