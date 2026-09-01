Sénégal: Des champions américains de skateboard attendus au pays en septembre

Des champions américains de skateboard vont séjourner au Sénégal en septembre dans le cadre d'un programme du département d'Etat américain dénommé "Sports Diplomacy - U.S. Department of State", a annoncé lundi l'ambassade des États-Unis au Sénégal.

Ces skateurs animeront des ateliers sur leur discipline sportive, encadreront des jeunes et collaboreront avec des entraîneurs sénégalais, précise la représentation diplomatique américaine sur sur sa page Facebook.

Ces planchistes "ne développent pas seulement des compétences. Ils créent aussi des liens entre les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, ajoute la même source.

Le skateboard a fait ses débuts olympiques en 2020, à Tokyo.