Sénégal: Kaolack - Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass salue la mobilisation de l'État aux côtés des foyers religieux

Le khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, s'est félicité de la mobilisation des services de l'État aux côtés des foyers religieux pour assurer la réussite de la célébration du Gamou, saluant notamment leur disponibilité et le climat de vivre-ensemble qui prévaut au Sénégal.

Il s'exprimait à l'occasion de la visite du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, venu lui présenter le projet « Daara Atelier », une initiative gouvernementale destinée à renforcer l'employabilité des apprenants des daaras à travers l'acquisition de compétences professionnelles et l'apprentissage de métiers.