Congo-Kinshasa: Dialogue au pays - Le MSC et Laurent Batumona se rangent derrière Félix Tshisekedi pour la refondation de l'Etat !

Le Bureau politique du MSC s'est réuni en séance de travail extraordinaire pour réfléchir en profondeur sur le message à la Nation du Chef de l'Etat. A cette occasion, le MSC, cher à Laurent Batumona, a salué le Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État annoncé par le Président Félix Tshisekedi. Il s'est dit satisfait du fait que des consultations seront organisées dans les 26 provinces avant des assises à l'étape de Kinshasa, qui devra réunir Majorité, Opposition, Société civile, Confessions religieuses, Diaspora et plusieurs catégories socioprofessionnelles.

Dans une déclaration lue par son Secrétaire Général, Jean-Rombeaut Mulengi, le MSC a exprimé sa disponibilité à accompagner toute démarche conforme à la Constitution et susceptible de consolider la paix et la cohésion nationale en RDC.

« Laurent Batumona est toujours loyal au Président Félix et se montre, dans tout le temps très rassurant des actions Fatshi. Il semble avoir pris la mesure des vrais défis pour faire réussir ce dialogue. Il est en train d'investir son Parti d'une mission d'exorciser tous les démons de la division et des guerres fratricides ou d'agression, en poussant des réflexions au-delà des intérêts particuliers, des clivages politiques et considérations religieuses, philosophiques et ethno- tribalo-régionalistes, pour accompagner le Chef de l'Etat dans la prise des mesures aux effets immédiats et solides aux fins de sortir la RD-Congo du cycle récessif d'une guerre devenue infernale. Laurent Batumona a demandé à son bureau politique de prendre date avec l'histoire, de participer, avec lui, à l'oeuvre de la refondation de la RDC, à faire des femmes, jeunes et vieux de l'Est à l'ouest, du Nord eu Sud, en passant naturellement par le centre ou à n'importe quel coin du territoire national, qui vivent et circulent librement en paix. Il a insisté sur le fait de contrecarrer les appels intolérants de ceux qui, par des manoeuvres spécieuses, professent et prophétisent le mal, comme pour jeter un mauvais sort pour la R.D. Congo », a-t-il indiqué.

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«Le dialogue a pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la Nation afin de réflechir, d'échanger et de débattre, en toute liberté et sans contrainte, des voies et moyens susceptibles de consolider le pacte de paix et la cohésion nationale, de renforcer et d'étendre l'autorité de l'Etat sur tout le territoire national en vue de mettre fin aux cycles de violences à l'Est du pays, de conjurer toute tentative de déstabilisation des institutions et d'accélerer le développeùent du pays dans la paix et la concorde », a insisté le Mouvement de Solidarité pour le Changement.