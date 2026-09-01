Congo-Kinshasa: Effort de guerre - Le FSD-FARDC sollicite l'implication des acteurs institutionnels !

Hier, lundi 31 août 2026, le Coordonnateur national du Fonds de soutien et de développement des Forces armées de la République démocratique du Congo (FSD-FARDC) a présidé une réunion de la commission au Secrétariat général de la Défense nationale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des activités menées par cette structure, créée pour appuyer l'effort de guerre.

Au cours de cette séance de travail, le général de brigade Muzala Ilunga Dieudonné, Coordonnateur national a présenté le bilan des actions déjà engagées auprès de différentes institutions, aussi bien publiques que privées. L'objectif principal de ces démarches, a-t-il souligné, est d'obtenir des actes générateurs et des appuis susceptibles de renforcer la mobilisation des ressources en faveur de l'effort de guerre, tel que lancé par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ces actions de prospection et de sensibilisation visent à consolider le mécanisme de soutien, à élargir la base de partenaires et à structurer les contributions destinées à accompagner le développement des FARDC.

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Le Coordonnateur du FSD-FARDC a insisté sur l'importance d'une implication coordonnée des acteurs institutionnels et du secteur privé pour garantir l'efficacité et la continuité de cette mission.

S'appuyant sur l'accompagnement du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants S.E Me Guy Kabombo Muadiamvita, qui veut faire de cette institution publique, une structure d'appui stratégique pour la modernisation et le renforcement de l'efficacité opérationnelle des Forces Armées de la République démocratique du Congo. Cette évaluation à mi-parcours devrait permettre d'identifier les avancées, les défis et les priorités pour la prochaine étape, afin d'optimiser l'appui au dispositif national de défense et de sécurité.