Congo-Kinshasa: Une marche pacifique pour soutenir le Recteur de l'Université de Kikwit

Unis comme un seul homme, plusieurs dizaines d'étudiants de l'Université de Kikwit (UNIKIK), province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) ont été sur la rue jeudi 27 aout 2026 pour une marche pacifique afin de soutenir le recteur de cette Alma Mater le professeur ordinaire Alphonse Kapumba Nkodi.

Cet évènement arrive quelques jours après la publication, via des réseaux sociaux des propos jugés diffamatoires à l'endroit du recteur. Les auteurs de ces messages avaient accusé ce recteur de n'avoir mis dans son cabinet que des gens de son territoire ; d'avoir des relations louches avec des filles etc.

Ces propos diffamatoires ont surpris plusieurs personnes y compris les étudiants qui ont décidé de faire une pacifique de soutien.

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Encadrée par la police, cette marche est allée du site universitaire jusqu'à la mairie de la ville de Kikwit où un mémo a été lu et remis à l'autorité urbaine. Sur les calicots l'on pouvait lire "Kapumba ou rien" ; "Kapumba bâtisseur" ; "on ne remplace pas un bâtisseur" ; "Kapumba, l'espoir de la médecine/UNIKIK" ; "tous derrière la vision du P.O. Alphonse Kapumba Nkodi" ; "Kapumba azali na biso, to zali na ye" ; "on ne change pas l'équipe qui gagne" ; "The students choice Kapumba" ; "La vérité triomphera" ; "Kapumba, Fatshi Beton de l'UNIKIK" etc.

Les étudiants saluent également des réalisations palpables sous le leadership du recteur précité, notamment en matière d'infrastructures, des recherches, des services à la société, des innovations, la modernisation, de relations avec l'extérieur...

Aucun incident n'a été enregistré lors de cette marche qui a alimenté la curiosité des Kikwitoises et Kikwitois.

« Nous sommes des étudians. Nous fréquentons quotidiennement notre université. Nous connaissons son environnement. Vue notre expérience, nous n'avons jamais été confrontés à des faits établis qui permettraient de présenter notre recteur comme un homme aux moeurs incompatibles avec les responsabilités qu'il exerce. Pour nous le professeur Kapumba est avant tout un bâtisseur. Depuis la création de l'Université de Kikwit en 1992 notre institution a connu plusieurs dirigeants et plusieurs étapes de son histoire. Nous sommes témoins des transformations et des initiatives qui ont marqué son leadership. Nous avons choisi de marcher pacifiquement dans le respect des institutions pour exprimer notre attachement à notre université et notre reconnaissance au travail accompli sous le leadership du professeur Alphonse Kapumba Nkodi », peut-on lire dans le mémo.

De son côté, Charlotte Lula, maire ad interim de Kikwit, tout en reconnaissant le leadership du recteur Kapumba, a salué la démarche des étudiants.

« Il y a eu des recteurs qui sont passés avant lui, mais aujourd'hui le recteur Kapumba a ouvert l'UNIKIK au monde. C'est pourquoi je me dis que c'est votre devoir de soutenir celui qui veut que vous alliez de l'avant et que vous deveniez des citoyens responsables », a indiqué l'autorité urbaine.