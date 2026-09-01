Douze mois après sa prise de fonctions au sein du Gouvernement Suminwa II, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabuya, met en avant une approche fondée sur le renforcement des institutions, la proximité avec les victimes et la promotion d'une gouvernance des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Face à un contexte sécuritaire marqué par l'aggravation de la crise dans l'Est de la République Démocratique du Congo, le ministre affirme avoir engagé des réformes structurelles visant à rapprocher l'État des citoyens et à améliorer les mécanismes de protection des droits fondamentaux.

Parmi les principales réalisations de cette première année figure la redynamisation des divisions provinciales des Droits humains, longtemps restées inopérationnelles. Le ministère a entrepris la construction, la rénovation et l'équipement de plusieurs infrastructures à travers le pays, notamment à Mbuji-Mayi, Kananga, Matadi, Kenge, Bunia et Mbandaka.

Ces divisions sont désormais appelées à jouer pleinement leur rôle de veille, d'alerte, de médiation et d'accompagnement des populations dans la dénonciation des violations des droits humains. Un vaste programme de renforcement des capacités des chefs de divisions et des agents provinciaux a également été lancé afin d'assurer un suivi plus efficace des situations sur le terrain.

Le ministre Samuel Mbemba Kabuya a également fait de la justice transitionnelle un axe majeur de son action. Son ministère travaille à l'identification des victimes des violations graves des droits humains dans plusieurs provinces accessibles, en complément des mécanismes de prise en charge déjà opérationnels à travers le Fonds national de réparation des victimes (FONAREV).

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Cette démarche s'inscrit dans une vision holistique reposant sur quatre piliers : la recherche de la vérité, les poursuites judiciaires, la réparation des victimes et les garanties de non-répétition, avec pour objectif de restaurer la dignité des victimes et de favoriser la réconciliation nationale.

Au-delà des réformes institutionnelles, le ministre insiste sur une administration plus accessible aux citoyens. Le ministère des Droits humains reçoit et accompagne les victimes de toutes catégories : femmes, hommes, travailleurs, consommateurs ou encore personnes vulnérables, afin de rechercher des solutions, de faciliter les médiations et d'orienter les dossiers vers les instances compétentes lorsque des violations sont constatées.

Une transversalité au service de la protection des populations

L'action du ministère des Droits humains s'inscrit dans une dynamique de collaboration permanente avec les ministères du Genre, Famille et Enfant, ainsi que des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Cette synergie permet une prise en charge plus complète des victimes, depuis le signalement des violations jusqu'à l'assistance humanitaire, la protection sociale, l'accompagnement psychosocial et la réinsertion.

Concrètement, les rapports de violations des droits humains produits par le ministère des Droits humains alimentent les plaidoyers humanitaires du ministère des Affaires sociales, tandis que les alertes recueillies sur le terrain sont transmises pour des interventions d'urgence en matière d'abris, d'eau, de soins médicaux ou d'assistance aux familles affectées.

De son côté, le ministère du Genre assure l'accompagnement des femmes victimes de violences, la protection des enfants en rupture familiale ou en conflit avec la loi, ainsi que leur réinsertion scolaire et socioéconomique, en coordination avec les Affaires sociales, la Justice et d'autres secteurs concernés.

À travers cette approche transversale, le Gouvernement Suminwa II entend consolider une réponse coordonnée aux défis des droits humains, en plaçant la protection des personnes, la réparation des victimes et le respect des droits fondamentaux au coeur de l'action publique.