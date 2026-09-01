Congo-Kinshasa: Budget 2027 - Le Gouvernement annonce des avancées de grande envergure !

Les travaux préparatoires du projet de loi de finances pour l'exercice 2027 sont réalisés à près de 90%. Réunis en session résidentielle à Bibwa, dans la commune de la N'sele, une centaine d'experts issus du ministère du Budget et de plusieurs institutions publiques s'attellent à la finalisation des documents budgétaires, dans le respect du calendrier fixé par le Gouvernement.

Au cours d'une visite d'inspection effectuée ce samedi 29 août au site de Bibwa, le vice-ministre du Budget, Elysée Bokumwana, agissant au nom du Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux et de la mobilisation des équipes.

À l'issue de cette visite, le vice-ministre a salué le niveau d'exécution atteint par les experts, estimant que les travaux d'évaluation sont déjà réalisés à 90%. Il les a, par ailleurs, exhortés à maintenir le rythme afin de respecter les échéances constitutionnelles. «Faites tout pour respecter le calendrier tel que le VPM du Budget, Adolphe Muzito, l'a décliné afin que nous puissions respecter le délai constitutionnel », a déclaré Elysée Bokumwana.

Une mobilisation interinstitutionnelle

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Les travaux de Bibwa réunissent des experts du ministère du Budget, de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère des Finances, de la Banque Centrale du Congo (BCC) ainsi que d'autres structures publiques. Cette mobilisation interinstitutionnelle vise à assurer la cohérence entre les prévisions de recettes, les projections de dépenses, les équilibres macroéconomiques, les priorités sectorielles et les capacités financières de l'État. Le vice-ministre du Budget a souligné que la préparation du Budget 2027 ne relève pas du seul ministère du Budget.

«Ces travaux se déclinent en plusieurs étapes qui sont réalisées par les experts du Budget certes, mais aussi d'autres institutions : Présidence de la République, Primature, ministère des Finances, Banque Centrale du Congo, etc. », a-t-il expliqué.

Les conférences budgétaires constituent ainsi une étape essentielle d'analyse et d'arbitrage. Elles permettent notamment d'examiner les besoins des administrations, d'évaluer leurs performances et de rapprocher les prévisions des ressources disponibles.

Respecter les prochaines échéances

La phase actuelle entre dans sa dernière ligne droite. Selon le directeur général de la Direction générale de la politique et de la programmation budgétaire (DGPPB), Roly Lengo, la mise en commun des résultats des travaux de Bibwa et de ceux de la DGPPB est prévue le mercredi 2 septembre. Cette étape sera suivie des entretiens que devrait conduire le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, en vue de la fixation des crédits à allouer aux différents ministères.

Le mardi 8 septembre, l'avant-projet de loi de finances 2027 doit être présenté à l'interministériel élargi. Son examen et son adoption en Conseil des ministres sont annoncés pour le vendredi 11 septembre, avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Le calendrier s'inscrit dans le respect de l'échéance constitutionnelle du 15 septembre 2026, date limite prévue pour le dépôt du projet de loi de finances au Parlement.

Traduire les priorités nationales en choix budgétaires

Au-delà de la consolidation des données financières, les travaux en cours visent à traduire les priorités de l'État pour 2027 en allocations budgétaires, programmes et actions concrètes, tout en tenant compte des impératifs liés à la consolidation de l'exercice 2026. Le caractère résidentiel du site de Bibwa permet aux experts de consacrer plusieurs jours à l'analyse, aux échanges techniques et aux arbitrages nécessaires à la finalisation des documents.

La supervision assurée par la hiérarchie du ministère du Budget traduit, à ce stade, la volonté de garantir la qualité, la cohérence, la fiabilité et la sincérité des documents devant constituer le projet de loi de finances 2027. À quelques jours des principales échéances, les équipes poursuivent donc leurs travaux pour permettre au Gouvernement de disposer d'un projet de budget cohérent avec les capacités financières du pays et les priorités nationales.