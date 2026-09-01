Togo: Encore trop de mariages précoces

25 % des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, selon les données de l'UNICEF. Ce taux atteint 6 % pour les mariages contractés avant 15 ans.

Le phénomène touche particulièrement les jeunes femmes en milieu rural, où 31 % d'entre elles ont été mariées avant leur majorité, contre 18 % en milieu urbain. Le niveau d'instruction constitue un autre facteur déterminant : la proportion grimpe à 49 % chez les femmes sans instruction, contre seulement 12 % chez celles ayant atteint le secondaire ou un niveau supérieur.

Pauvreté, normes sociales et certaines traditions figurent parmi les principaux facteurs associés au mariage précoce. Dans certaines communautés, celui-ci est encore perçu comme un moyen d'assurer la sécurité économique ou sociale des filles.

Selon l'UNICEF, les conséquences de ces mariages précoces sont lourdes : les filles concernées sont davantage exposées à la violence domestique et à l'abandon scolaire, tandis que les grossesses précoces qui en découlent souvent augmentent les risques de complications pendant la grossesse et l'accouchement.

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Si l'âge légal minimum du mariage est fixé à 18 ans au Togo, la loi prévoit des dérogations.

Face à cette réalité, les autorités et les organisations de protection de l'enfance misent notamment sur la scolarisation, la sensibilisation des familles et le renforcement des mécanismes de protection de l'enfance.

Le Togo affiche un taux inférieur à la moyenne d'Afrique de l'Ouest et du Centre, estimée à 37 %, mais reste au-dessus de la moyenne mondiale, évaluée à 19 %.