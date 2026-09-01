Ile Maurice: Une septuagénaire séquestrée et dépouillée après une intrusion à son domicile

Une habitante de La Clémence, âgée de 70 ans, affirme avoir vécu une nuit de terreur après l'intrusion de trois hommes à son domicile. Les suspects l'auraient agressée, emmenée de force dans une maison inconnue, puis menacée avec une arme à feu pour obtenir ses bijoux et son argent. Le butin est estimé à environ Rs 450 000.

Les faits se seraient déroulés vers 4 heures du matin, samedi 29 août. La victime dormait lorsqu'elle a entendu des voix appeler son nom de famille. Pensant qu'il s'agissait de policiers venus rechercher son fils, actuellement recherché par les autorités, elle a ouvert la porte.

Trois hommes auraient alors pénétré dans la maison. Ils l'auraient insultée et frappée avant de fouiller les lieux. Pendant que l'un d'eux la surveillait et exigeait de l'argent et des bijoux, les deux autres auraient inspecté les différentes pièces.

Sous la menace, la septuagénaire leur aurait indiqué où elle conservait ses biens. Les suspects auraient emporté deux chaînes et six bracelets en or, deux paires de boucles d'oreilles ainsi que Rs 105 000 en espèces.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les trois hommes l'auraient ensuite forcée à monter dans un véhicule tout-terrain blanc. Ils l'auraient conduite jusqu'à une maison dont elle ignore l'emplacement. Sur place, elle aurait de nouveau été agressée et menacée avec un pistolet.

Les suspects lui auraient ordonné de contacter ses proches afin de réunir davantage d'argent. Elle aurait d'abord appelé sa soeur, puis son frère, mais tous deux auraient expliqué ne pas disposer de la somme demandée. Elle aurait alors transmis le numéro de son gendre, qui aurait promis de trouver une solution.

Après plusieurs échanges, les ravisseurs auraient exigé Rs 100 000 en échange de sa libération. Son gendre aurait accepté et remis la somme. La victime aurait ensuite été conduite à Bois-d'Oiseau, derrière le cimetière de Belmont, où il serait venu la récupérer.

La septuagénaire ne présenterait aucune blessure apparente, mais se plaint de douleurs dans tout le corps et souhaite consulter un médecin.

La police a ouvert une enquête. La victime affirme avoir reconnu l'un des suspects et pouvoir identifier les deux autres. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre comment les hommes ont obtenu son identité et pourquoi ils se sont rendus à son domicile. La valeur totale des biens et de l'argent volés est estimée à Rs 450 000. Les dégâts causés à la maison n'ont pas encore été évalués.

Les éléments de la Criminal Investigation Division et les officiers concernés ont été informés. Les recherches se poursuivent pour retrouver les auteurs présumés de cette agression et de cette séquestration.