Ile Maurice: Un piéton de 33 ans meurt après avoir été percuté par un van

Un accident de la route s'est produit lundi soir à La Chartreuse, Dubreuil, faisant une victime. Un piéton de 33 ans a été percuté par un van alors qu'il se trouvait sur la route royale.

L'accident s'est produit vers 19 h 46. Grièvement blessé, le piéton n'a pas survécu à ses blessures et a été déclaré mort sur place par les membres du SAMU.

Le véhicule impliqué était conduit par un homme de 37 ans, habitant Dubreuil. Il a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Le conducteur a néanmoins été placé en détention dans le cadre de l'enquête policière.

Une autopsie devait être pratiquée aujourd'hui, mardi 1er septembre, afin de déterminer officiellement la cause du décès.

La police poursuit son enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel.