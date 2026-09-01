Ile Maurice: À Flacq, Charlotte Marie Lisette, 62 ans, devient la 103e victime de la route cette année

La série noire se poursuit sur les routes. En quelques secondes, un trajet ordinaire s'est transformé en drame au Flacq Bus Stand, où Charlotte Marie Lisette, 62 ans, a été mortellement percutée par un autobus. Son décès porte à 103 le nombre de vies fauchées depuis janvier, confirmant une aggravation préoccupante du bilan routier en 2026.

Charlotte Marie Lisette, 62 ans, habitait Résidence Hibiscus, à Flacq. Elle a été percutée à proximité de la gare routière par un autobus conduit par un quinquagénaire de Petit-Raffray. Le chauffeur a aussitôt été interpellé, tandis que l'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Au domicile de la victime, le choc est immense. Ses proches, bouleversés, peinent à témoigner tant la douleur est vive. Selon eux, Charlotte Marie Lisette regagnait son domicile après une session de prière.

Au-delà du drame personnel, ce décès s'inscrit dans une tendance nationale qui inquiète les autorités et les usagers de la route.

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Ce nouveau drame intervient alors que le bilan des accidents mortels atteint déjà un niveau particulièrement préoccupant. Au 30 août 2026, les statistiques faisaient état de 99 accidents mortels et de 102 décès, contre 77 accidents mortels et 82 décès à la même période en 2025. Avec la mort de Charlotte Marie Lisette, le bilan s'élève désormais à 103 victimes, soit 21 décès de plus qu'au 30 août 2025.

La répartition des victimes au 30 août montre que les motocyclistes demeurent les plus durement touchés, avec 42 décès contre 34 à la même période en 2025. Les piétons suivent avec 30 morts recensés à cette date ; avec le décès de Charlotte Marie Lisette, ils sont désormais 31 à avoir perdu la vie sur les routes cette année. Le bilan fait également état de 14 automobilistes tués, soit autant qu'à la même période en 2025, tandis que le nombre de passagers décédés est passé de 5 à 12.

Un autre constat ressort des statistiques : deux passagers de deux-roues ont perdu la vie cette année, contre quatre à la même période en 2025, tandis qu'un cycliste est décédé, contre deux l'année précédente. Un conducteur d'autobus figure également parmi les victimes en 2026.

Le seuil des 100 morts a donc été franchi avant même la fin du mois d'août. Et le bilan de 2026 se rapproche déjà dangereusement de celui enregistré sur l'ensemble de l'année 2025, durant laquelle 124 personnes avaient péri sur les routes mauriciennes.