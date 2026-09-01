Ile Maurice: Opération d'Anil Bachoo - Chetan Baboolall réclame des comptes à Navin Ramgoolam

1 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le cas du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo sera au coeur de la première Private Notice Question (PNQ) de Chetan Baboolall en tant que leader de l'opposition, ce mardi 1eᣴ septembre. Il interpellera le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur les circonstances entourant l'intervention chirurgicale subie par le ministre à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo.

Chetan Baboolall demandera notamment au chef du gouvernement d'obtenir des informations afin de déterminer si la présence du Dr. S. est consignée dans les documents de l'hôpital.

Le leader de l'opposition souhaite également savoir si les médecins du secteur privé sont autorisés à participer à des interventions chirurgicales pratiquées dans les hôpitaux publics. Dans l'affirmative, il demandera au Premier ministre de préciser combien de telles interventions ont eu lieu depuis décembre 2024 et si les autorisations nécessaires avaient été obtenues.

La PNQ abordera aussi la question des suites à donner à cette affaire. Chetan Baboolall demandera à Navin Ramgoolam s'il compte instituer un Board of Inquiry afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cette intervention.

Enfin, le nouveau leader de l'opposition demandera au Premier ministre s'il compte réclamer au ministre de la Santé et du bien-être de se retirer de ses fonctions en attendant la fin de cette éventuelle enquête.

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