Cameroun: Convention du MRC - S'achemine-t-on vers un front entre Paul Atanga Nji et Maurice Kamto ?

1 Septembre 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Ben Batana et Omecam

Les élections Municipales et Législatives s'annoncent à grand renfort au Cameroun. Les tractations en coulisses ont commencé. A l'instar de ce conflit en gestation entre le Mouvement Pour la Renaissance de Cameroun MRC et sa tutelle le Ministère de l'Administration territoriale. Le Ministre Paul Atanga Nji désavoue Le President du MRC Maurice Kamto donnant lieu à des interrogation.

De fait, le MRC a tenu sa convention le 21 Décembre 2025 à l'issu de laquelle Maurice Kamto a été reconduit President du parti. Une lettre a été adressée au ministère de l'administration territoriale. Conformément à la loi du 19 décembre 90 relative aux partis politiques qui dispose que « Les changements au sein des partis politiques doivent être communiqués à l'administration » Seulement, une correspondance de Okala Ebodé, ancien membre du Directoire du MRC contestant le procès-verbal de la convention qui fait de Maurice Kamto le président du MRC est venue mettre le feu aux poudres.

Le Ministre de l'administration territoriale s'est sans doute inspiré de cette lettre pour ne pas valider les travaux de cette rencontre. Ouvrant ainsi un nouveau front de lutte contre Kamto et le MRC.

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Avec cette fin de non-recevoir opposé au parti, le feuilleton MINAT§ MRC connait-il un nouvel épisode ? S'achemine-t-on vers une nouvelle confrontation entre Maurice Kamto et Atanga Nji ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que le journal la Nouvelle Expression de Douala écrit qu'« Un Prof de droit désavoue le Minat ». Alors que le Minat tente de fragiliser la direction du Mrc suite à la saisine d'un militant exclu, le Pr Timtchueng Moïse rappelle les règles strictes qui régissent les rapports entre l'autorité de tutelle et les formations politiques au Cameroun. Délai de 15 jours, règle des 3 mois, acquiescement tacite et recours contentieux : décryptage d'une crise juridique où la règle de droit résiste au rapport de force.

Le quotidien Le Messager évoque la proximité des Élections au Cameroun pour s'interroger « Jusqu'où ira Atanga Nji contre Maurice Kamto ? ». La récente correspondance du ministre de l'Administration territoriale (Minat) adressée au Secrétaire général (Sg) du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), rejetant les résolutions de la Convention extraordinaire du 21 décembre 2025 de ce parti, dont le retour de Maurice Kamto aux commandes, interroge après l'épisode de la présidentielle. Débarquer Kamto ou semer la zizanie dans les rangs ?

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