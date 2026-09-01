Sénégal: Le Forum mondial de l'investissement 2026 de la CNUCED réunira la communauté mondiale de l'investissement à Doha

L'ONU commerce et développement (CNUCED) organisera le neuvième Forum mondial de l'investissement (WIF) (Doha, Qatar, 25-27 octobre), réunissant des décideurs politiques, investisseurs, chefs d'entreprise et institutions financières internationales dans un contexte de tensions géopolitiques, de fragmentation économique et de changements technologiques rapides qui redéfinissent l'investissement mondial.

De gauche à droite, Hend Al Muftah, représentant permanent du Qatar auprès de l'Office des Nations Unies à Genève ; Ahmad Al-Sayed, ministre d'État chargé du Commerce extérieur du Qatar ; Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED ; et Nan Li Collins, directrice de la division Investissement et entreprise de la CNUCED, lors de la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial.

Organisé en partenariat avec l'État du Qatar, le Forum s'attachera à examiner comment l'investissement peut soutenir le développement durable, renforcer la résilience à une période d'incertitude accrue et façonner l'avenir du développement.

Réunir politiques et capitaux

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Le WIF est l'événement phare des Nations Unies pour la communauté mondiale de l'investissement. Placé sous le thème « Investir dans l'avenir », le WIF 2026 réunira les acteurs définissant les politiques d'investissement et ceux allouant les capitaux, autour de discussions portant sur l'IA, les minerais essentiels, l'énergie, les infrastructures, la finance durable, le tourisme et la culture, ainsi que les nouvelles opportunités d'investissement, y compris dans l'économie spatiale.

Le Forum proposera des séances plénières de dirigeants mondiaux, des tables rondes ministérielles sur l'investissement et l'entrepreneuriat, le Dialogue des bourses durables, une session de haut niveau sur l'investissement dans la région du Golfe, ainsi qu'une conférence mondiale sur la promotion de l'investissement présentant les opportunités d'investissement à travers le monde.

Le Forum devrait attirer des responsables gouvernementaux de haut niveau, des chefs d'organisations internationales, des autorités d'investissement, des sociétés multinationales, des investisseurs, des entrepreneurs et des institutions financières.

L'investissement mondial se redresse - mais devient plus concentré

La Mise à jour sur le commerce mondial 2026 de l'ONU commerce et développement montre que les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux se sont redressés en 2025, mais que cette reprise demeure inégale.

Les IDE mondiaux ont augmenté de 6 % pour atteindre 1 600 milliards de dollars en 2025, mettant fin à deux années de baisse. Les investissements dans les économies développées ont progressé de 11 %, tandis que les flux vers les économies en développement ont augmenté de 2 %.

Plus de 80 % des IDE mondiaux ont été dirigés vers les 20 principales économies hôtes. Parallèlement, un petit nombre de secteurs stratégiques ont représenté 44 % de la valeur des projets mondiaux d'investissement en nouveaux sites industriels en 2025, contre 16 % en 2020.

Ces chiffres mettent en évidence un défi central pour les responsables politiques : si l'investissement se redresse, il demeure de plus en plus concentré dans certaines économies et certains secteurs.

Alors que les tensions géopolitiques, la fragmentation économique et les changements technologiques influencent les choix d'implantation des entreprises et l'organisation des chaînes d'approvisionnement, le WIF 2026 examinera comment l'investissement peut atteindre un plus grand nombre d'économies et façonner l'avenir du développement.