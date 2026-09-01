Sénégal: Commercialisation de l'oignon - Le ministère du Commerce annonce la levée du gel des importations

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce informe le public, les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qu'à compter du lundi 31 août 2026, la mesure de gel des importations d'oignons est officiellement levée.

Dans un communiqué de presse, la tutelle informe que cette décision intervient après une période de régulation, en vigueur depuis le 16 janvier 2026, qui a permis de privilégier l'écoulement de la production nationale et de garantir la protection des débouchés des petits producteurs locaux.

«Cette mesure de levée du gel est prise au regard de l'évolution des disponibilités locales, avec pour objectif principal de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur, tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs », lit-on dans le document.

A cet effet, le Ministère de l'Industrie et du Commerce invite les importateurs concernés à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés (Arm) et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure.

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Le Ministère de l'Industrie et du Commerce dit compter sur le professionnalisme et le sens des responsabilités de tous les acteurs pour le respect scrupuleux de cette mesure.