Sénégal: Commercialisation de l'oignon - Le ministère du Commerce annonce la levée du gel des importations

31 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce informe le public, les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qu'à compter du lundi 31 août 2026, la mesure de gel des importations d'oignons est officiellement levée.

Dans un communiqué de presse, la tutelle informe que cette décision intervient après une période de régulation, en vigueur depuis le 16 janvier 2026, qui a permis de privilégier l'écoulement de la production nationale et de garantir la protection des débouchés des petits producteurs locaux.

«Cette mesure de levée du gel est prise au regard de l'évolution des disponibilités locales, avec pour objectif principal de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur, tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs », lit-on dans le document.

A cet effet, le Ministère de l'Industrie et du Commerce invite les importateurs concernés à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés (Arm) et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce dit compter sur le professionnalisme et le sens des responsabilités de tous les acteurs pour le respect scrupuleux de cette mesure.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.