Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire timide à Bunia sur fond de craintes face à Ebola

La rentrée scolaire pour l'année 2026-2027 est effective ce lundi 1er septembre en Ituri, mais elle reste particulièrement timide dans la plupart des établissements de Bunia et de l'intérieur de la province.

Les rues de Bunia sont restées étonnamment calmes pour ce premier jour d'école, traduisant l'hésitation de nombreux parents à envoyer leurs enfants en classe, face à la résurgence d'Ebola.

Des salles de classe dégarnies

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Dans plusieurs écoles de la place, le constat est similaire : des salles de classe totalement vides ou comptant à peine une dizaine d'élèves. Les parents se disent partagés entre le devoir d'assurer la scolarité de leurs enfants et la peur d'une contamination en milieu scolaire, d'autant que les kits de lavage des mains et de prise de température demeurent insuffisants au regard des effectifs attendus.

Face à ces inquiétudes, les autorités scolaires se veulent rassurantes et affirment que les équipements de protection sont en cours de déploiement progressif. Des dispositions particulières ont également été arrêtées. C'est le cas du Complexe scolaire Shalom de Bunia, où les récréations sont désormais suspendues pour limiter les contacts rapprochés entre élèves.

Désertion dans le maternel

Pour ce lancement des cours, les deux premières heures ont été intégralement consacrées à la sensibilisation. Les responsables éducatifs ont dispensé aux élèves et aux parents accompagnateurs des conseils pratiques sur les gestes barrières à observer à l'école comme au foyer, précise la direction du Complexe scolaire Elikya.

La baisse de fréquentation est particulièrement marquée au niveau de l'enseignement maternel. Estimant que les tout-petits sont encore trop jeunes pour respecter rigoureusement les consignes sanitaires, de nombreuses familles ont fait le choix de les garder à domicile en attendant une amélioration de la situation épidémiologique.