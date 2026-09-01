Ile Maurice: Deux mois sans salaire - La détresse grandit chez les employés

La colère a laissé place à la détresse. Hier matin, les employés de World Knits Ltd, à Quartier-Militaire, ont organisé un sit-in au sein même de l'usine après des semaines d'attente. Alors que le mois de septembre débute, entre 150 et 200 salariés n'ont toujours pas perçu leur salaire de juillet, et celui d'août est également attendu.

Selon le délégué syndical Ashraff, seuls les opérateurs ont été payés vendredi dernier. «Le reste du personnel - managers, staff administratif et travailleurs étrangers - est toujours sans salaire. Nous avons rencontré l'Administrative Manager, Rajeev Basgeet, ainsi que le Chief Executive Officer, qui nous ont assuré qu'une partie des paiements était en cours de traitement. Mais la grande majorité attend toujours son dû.»

Pour les employés, cette situation est inédite. «Avant, il y avait parfois quelques jours de retard. Mais deux mois sans salaire, c'est une première. Malgré les difficultés, tout le monde a continué à travailler. Lundi, le personnel a estimé que la limite avait été franchie.»

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Derrière les chiffres, ce sont des vies bouleversées. Les échéances bancaires continuent de tomber, les prêts immobiliers, les factures médicales et les assurances s'accumulent, tandis que certains parents ne savent plus comment financer les cours particuliers de leurs enfants.

Rishi, un employé de l'entreprise, raconte le quotidien devenu insoutenable. «La direction nous a dit qu'une solution serait trouvée mardi, mais nous ne savons pas si cela se concrétisera. En attendant, nous empruntons de l'argent pour survivre. Après, il faudra rembourser. Nous vivons dans le flou.»

Il rappelle également que, durant une période de difficultés, plusieurs salariés avaient accepté de travailler à domicile. «Nous avons utilisé notre propre connexion Internet et notre électricité parce que nous voulions aider l'entreprise. Aujourd'hui, le manque de communication rend la situation encore plus difficile.»

La crise touche aussi les travailleurs étrangers employés par World Knits. Beaucoup souhaitent désormais quitter Maurice pour retrouver leur famille, mais ils se retrouvent piégés par leur situation financière. Sans salaire, ils n'ont pas les moyens d'acheter un billet d'avion ni de préparer leur retour. Une réalité qui accentue leur sentiment d'impuissance et d'incertitude.

Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun, qui suit le dossier de près, appelle la direction à traiter tous les salariés de manière équitable. «J'avais obtenu l'assurance qu'un paiement serait effectué entre vendredi et lundi. Or, seule une partie du personnel a été payée. Plus de 150 personnes attendent toujours. Il ne doit y avoir aucune discrimination entre les catégories de travailleurs.»

Tout en souhaitant la survie de l'entreprise, il estime que cette affaire révèle les limites de la protection légale des salariés. «Une législation plus forte aurait évité qu'un travailleur attende la fin du mois pour recevoir un salaire qui lui est dû. Aujourd'hui, l'urgence est de payer juillet et d'assurer rapidement la paie du mois d'août.»