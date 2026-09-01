Ile Maurice: Quatre officiers sous les projecteurs

Une nouvelle zone de turbulence secoue la Financial Crimes Commission (FCC). Selon des informations recueillies, une enquête interne a été déclenchée après la disparition présumée de documents sensibles liés à plusieurs dossiers traités par l'organisme de lutte contre la criminalité financière.

L'affaire vise à déterminer comment certaines informations confidentielles ont pu circuler en dehors des circuits autorisés. Les soupçons se concentreraient actuellement sur quatre enquêteurs expérimentés, comptant plusieurs années de service au sein de la FCC.

D'après nos recoupements, les responsables de l'enquête cherchent à établir si un document stratégique, des notes d'investigation ou encore des renseignements obtenus dans le cadre de dossiers sensibles ont fait l'objet d'une fuite. Plusieurs membres du personnel auraient déjà été entendus afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cette affaire.

En coulisses, l'inquiétude grandit. Les dossiers toucheraient à des enquêtes d'envergure impliquant des crimes financiers et des réseaux criminels. L'enquête interne veut ainsi savoir si ces informations ont été transmises à des tiers et, le cas échéant, dans quel but.

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Des vérifications techniques seraient également en cours afin d'analyser les mouvements de documents et les accès aux systèmes internes. Aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade, mais les investigations progressent rapidement.

L'enquête pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours, alors que les regards sont désormais tournés vers les conclusions des vérifications internes.