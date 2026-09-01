Ile Maurice: Absa alerte ses clients sur une arnaque liée à une fausse application mobile

1 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

La banque Absa tire la sonnette d'alarme face à une nouvelle tentative de fraude visant ses clients et le public. Dans un communiqué publié ce mardi 1er septembre, la banque indique que des pages Facebook et des sites internet frauduleux prétendent promouvoir une nouvelle application de banque mobile Absa.

Les escrocs incitent les internautes à cliquer sur des liens et à télécharger des applications non autorisées. Absa précise n'avoir lancé aucune nouvelle application bancaire mobile par l'intermédiaire de ces plateformes.

La banque appelle ses clients à vérifier toute information uniquement par le biais de ses canaux officiels et à télécharger ses applications depuis des magasins d'applications fiables. Elle rappelle également de ne jamais communiquer ses mots de passe, codes PIN, OTP ou autres données bancaires.

Tout contenu suspect doit être signalé immédiatement à Absa au 402 1000.

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