Ile Maurice: Deux jours pour donner un nouvel élan à son avenir

À l'heure où les choix d'études et de carrière deviennent de plus en plus complexes, rencontrer les bons interlocuteurs peut faire toute la différence. C'est l'objectif de l'Education, Jobs & Career Symposium, qui se tiendra les 11 et 12 septembre, de 10 à 18 heures, au Hennessy Park Hotel, à Ébène. Organisé par Business Magazine et l'express, l'événement réunira, en un même lieu, des employeurs, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation, des conseillers en orientation et des spécialistes de la mobilité internationale.

Le symposium s'adresse aux élèves en fin de secondaire, étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, professionnels en reconversion et parents souhaitant accompagner leurs enfants. Les visiteurs pourront comparer différentes possibilités et échanger avec les représentants présents.

Participants aux parcours multiples

La force de cette édition réside notamment dans la diversité des participants annoncés. Les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études pourront se renseigner auprès d'établissements tels que Charles Telfair Education, Rushmore Business School, Polytechnics Mauritius, KDI et UCLAN.

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Les programmes représentés couvriront notamment le droit des affaires, la technologie, le marketing, l'ingénierie, le tourisme, l'aviation, la comptabilité, la communication, le design et le commerce. Cette variété permettra aux visiteurs d'explorer les filières correspondant à leurs aptitudes et à leurs ambitions.

Le volet emploi occupera également une place importante. Des entreprises et organisations issues de secteurs variés participeront au rendez-vous, parmi lesquelles la SBM, Nexia Baker &Arenson, BIA Group, State Informatics Limited, Medine Limited, Teak World, Alley Retail, My Web Ltd et Pick n Pay/Winners. Ces entreprises seront présentes pour recruter sur place et proposer plusieurs postes aux candidats intéressés. N'oubliez donc pas d'apporter plusieurs exemplaires de votre CV.

Les visiteurs intéressés par une carrière ou un projet d'études à l'étranger pourront, quant à eux, rencontrer des spécialistes tels que VR Canada Immigration, Lifetime Canada Ltd, Vikesh Immigration Services et Sable International Study Abroad Ltd. Ils pourront ainsi mieux s'informer sur les démarches, les conditions d'admission ou d'immigration et la préparation nécessaire avant d'envisager un départ.

Plus qu'une collecte de brochures

L'un des principaux avantages du symposium est de permettre un contact direct. Une recherche effectuée uniquement sur Internet apporte de nombreuses informations, mais celles-ci sont parfois générales, dispersées ou difficiles à comparer. Sur place, chaque visiteur pourra poser des questions selon sa situation personnelle.

Ces échanges permettront aussi de mieux comprendre les attentes du marché du travail, des compétences techniques aux qualités humaines valorisées par les recruteurs. Pour les personnes déjà en poste, l'événement sera aussi l'occasion d'examiner des solutions d'upskilling et de préparer une nouvelle étape professionnelle.

Le symposium représente également un gain de temps appréciable. En quelques heures, les visiteurs pourront rencontrer plusieurs interlocuteurs, comparer des programmes et bâtir un projet plus structuré. Il leur est conseillé de venir avec leur CV, de préparer une courte présentation de leur parcours et de noter leurs principales questions.

«Job Speed Dating» : Une formule de recrutement à la demi-journée

Le Job Speed Dating constitue l'une des formules proposées aux entreprises qui souhaitent recruter pendant le symposium, mais qui ne peuvent pas être présentes durant les deux journées complètes. Elles pourront ainsi opter pour une participation sur une demi-journée, le vendredi ou le samedi, afin de rencontrer directement des candidats correspondant à leurs besoins.

Cette formule permettra aux recruteurs de présenter leurs postes à pourvoir, de recevoir des CV et d'effectuer de premiers échanges avec plusieurs profils dans un laps de temps ciblé. Les candidats auront, de leur côté, l'occasion de se présenter directement aux entreprises, de mettre en avant leurs compétences et de manifester leur intérêt pour les opportunités disponibles. Les profils retenus pourront ensuite être recontactés dans le cadre d'un entretien approfondi.

À ne pas manquer

Vous recrutez, mais ne pouvez pas être présent durant les deux jours ? Optez pour la formule «Job Speed Dating» et participez une demi-journée. Présentez vos postes, recevez des CV et rencontrez des candidats.

Les entreprises ayant des postes à pourvoir peuvent encore rejoindre le symposium afin de présenter leurs opportunités et de rencontrer des candidats. Pour réserver un stand, elles peuvent appeler le 59 75 29 14 ou remplir le formulaire de participation.

Un espace de dégustation gratuite sera également proposé aux visiteurs, avec la participation de Li Kan Wa et de QBL. Le Hennessy Park Hotel proposera, pour sa part, une carte adaptée à l'événement.