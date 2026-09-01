Ile Maurice: Un quadragénaire roué de coups par plusieurs individus

Un homme de 44 ans affirme avoir été violemment agressé par plusieurs individus après s'être rendu à Beau-Bassin à la recherche de son fils. Blessé à plusieurs parties du corps, il a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours.

Les faits remontent au samedi 8 août, vers 17 h 30. Selon la victime, elle s'était rendue chez un individu que son fils avait l'habitude de fréquenter. À son arrivée, plusieurs personnes auraient commencé à l'insulter avant de la pousser, visiblement mécontentes de sa présence sur les lieux. Le quadragénaire aurait alors quitté l'endroit pour se rendre chez son grand-père, dans le même secteur. C'est à cet endroit que la situation aurait dégénéré.

Deux individus l'auraient agressé, notamment à coups de bouteille de bière et d'un morceau de métal, le blessant à la tête. D'autres personnes seraient ensuite intervenues dans l'agression. La victime affirme avoir reçu plusieurs coups à la tête et sur différentes parties du corps avec des morceaux de bois munis de parties métalliques tranchantes, ainsi qu'avec une pièce de fer.

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Un autre agresseur présumé lui aurait également porté plusieurs coups aux côtes gauches et à l'arrière du cou à l'aide d'une pièce métallique décrite comme un amortisseur. Un autre individu aurait également pris part à l'agression.

À la suite de cette attaque, le quadragénaire aurait subi des blessures à la tête, aux deux mains, au dos et à la poitrine.

Son état a nécessité une hospitalisation. Il a été admis dans une unité médicale le 11 août pour recevoir des soins, avant de regagner son domicile trois jours plus tard.

La victime affirme être en mesure d'identifier ses agresseurs. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d'établir les circonstances exactes de l'agression et de déterminer les responsabilités de chacun.